Кредиторы потребовали от производителя пластмасс из Невинномысска 454 млн рублей

Конкурсный управляющий Антон Кузьменко уведомил о включении в реестр требований кредиторов производителя пластмасс ООО «ПТК Альфапай-Юг» (Невинномысск) требований ООО «Центрополимер» и ПАО «Сбербанк» на 454,9 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении ООО «ПТК Альфапай-Юг» в декабре 2025 года введена процедура наблюдения. Заявление о признании банкротом подал сам должник. На тот момент общая сумма его задолженности превышала 420 млн руб.

За семь месяцев требования к должнику предъявили МИ ФНС России по Ставропольскому краю (2 млн руб.), ООО «Центрополимер» (447,4 млн руб.) и ПАО «Сбербанк» (16,5 млн руб.). Все они включены в реестр.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПТК Альфапай-Юг» зарегистрировано в Невинномысске 23 ноября 2020 года. Компания занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Учредителем является Сергей Казаков. Уставный капитал составляет 68 млн руб.

В 2025 году выручка компании сократилась на 69% — до 332,8 млн руб. Завод получил чистый убыток на 84,1 млн руб.

Наталья Белоштейн