Саратовский суд рассмотрит дело о теракте на ЖД с участием трех несовершеннолетних

Саратовский суд рассмотрит уголовное дело трех несовершеннолетних, обвиняемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры. Ранее в отношении юношей было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове суд рассмотрит дело несовершеннолетних о поджоге железнодорожных шкафов

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России В Саратове суд рассмотрит дело несовершеннолетних о поджоге железнодорожных шкафов

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

По данным следствия, 16-летний подросток познакомился в мессенджере с незнакомцем, который предложил ему за деньги совершить террористический акт. К обвиняемому присоединились еще двое знакомых. В августе 2025 года они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне Анисовка — Сазанка. Один из фигурантов все снимал на камеру, после чего отправил видео куратору.

Своими действиями фигуранты причинили ущерб имуществу. Их личности были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Уголовное дело направлено в суд.

Марина Окорокова