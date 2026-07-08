Аренда «однушек» и «двушек» в Ижевске подешевела за первое полугодие 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в Ижевске подешевела на 3,6% и 3,3% соответственно. Стоимость «трешек», напротив, выросла на 1,9%, сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя ставка аренды «однушки» в столице Удмуртии составила 24,2 тыс. руб. в месяц, «двушки» — 30,2 тыс. руб., «трешки» — 37,2 тыс. руб. В общероссийском рейтинге Ижевск занял 48-е место по стоимости аренды однокомнатных квартир и 49-е — по двухкомнатным.

В целом по стране средняя цена аренды «однушек» за полгода снизилась на 0,5% (до 27,1 тыс. руб.), «двушек» — на 0,1% (до 33,8 тыс. руб.). «Трешки» в среднем подорожали на 1,5% (до 43,1 тыс. руб.).

Самые высокие арендные ставки по однокомнатной квартире зафиксированы в Москве — 55,9 тыс. руб., Сочи — 42,8 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 39,2 тыс. руб. Дешевле всего «однушки» сдают в Волжском (18,5 тыс. руб.), Пензе (19,2 тыс. руб.) и Нижнем Тагиле (19,9 тыс. руб.).

«Аренда квартир падала в цене с февраля по май из-за недостаточной платежеспособности арендаторов и, видимо, в итоге «нащупала дно». Потому что в июне она уже начала потихоньку расти – возможно, также и в преддверии высокого сезона, который обычно начинается в июле и продолжается до сентября. Предложение объектов на рынке на конец июня было на 15-20% ниже, чем полгода назад. Это значит, что баланс на рынке смещается в сторону спроса. Его давление в ближайшие месяцы увеличится, и мы увидим рост ставок в большинстве городов страны»,— поделился гендиректор портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

Напомним, средняя цена 1 кв. м. на вторичном рынке недвижимости Ижевска достигла 120 тыс. руб. к концу второго квартала. За три месяца показатель увеличился на 0,8%. По динамике средней цены 1 кв. м. в новостройках за тот же период среди 40 крупных городов России Ижевск занял второе место.

Карина Пырина