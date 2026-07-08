Модернизацию остановочных павильонов в Ижевске за 10 млн рублей проведет «ДРЭУ»

Модернизацией остановочных павильонов в Ижевске займется АО «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ). Контракт с начальной ценой 10 млн руб. заключили 7 июля. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Работы финансируются из бюджета муниципалитета. Подрядчик выполнит очистку павильонов от рекламы и надписей, облицовку поликарбонатом и др. На полное обновление одной остановки рассчитано 2,5 млн руб. Срок исполнения контракта — декабрь 2026 года.

Напомним, МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска» дважды объявляла торги на модернизацию остановочных павильонов. Торги, завершившиеся 15 июня, не привлекли ни одного участника.