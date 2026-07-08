За первое полугодие в Удмуртии убедили не делать аборт 254 беременных

За шесть месяцев в медицинских учреждениях Удмуртии убедили не делать аборт 254 женщины. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В женских консультациях республики работают специальные кабинеты, где медицинские работники и психологи помогают женщинам, находящимся в трудной ситуации репродуктивного выбора. Благодаря этой работе только за 6 месяцев этого года нам удалось сохранить 254 детских жизни»,— сказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

За этот период в республике было проведено 562 процедуры ЭКО, бесплатной подготовкой по национальной программе воспользовались 452 пары.