Кубанский девелопер вложит 14 млрд рублей в склад Дагестана

Краснодарская группа компаний «Ромекс» планирует построить в Дагестане складской комплекс площадью 175 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 14 млрд руб. Объект станет одним из крупнейших элементов складской инфраструктуры республики и будет работать по арендной модели, сообщили в администрации главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый комплекс должен стать частью развития транспортно-логистической системы Дагестана и рассчитан на обслуживание потоков электронной коммерции и межрегиональных грузоперевозок. Власти республики рассматривают проект как один из инструментов расширения складских мощностей региона.

Модель аренды соответствует текущей стратегии «Ромекса». В ноябре 2025 года компания завершила в Дагестане строительство распределительного центра Ozon площадью 127 тыс. кв. м, который стал крупнейшим логистическим объектом маркетплейса на Северном Кавказе. Стоимость того проекта также оценивалась примерно в 14 млрд руб. Объект вводился поэтапно: первая очередь составила 55 тыс. кв. м, а после выхода на полную мощность площадь должна была увеличиться до 125 тыс. кв. м при возможности обработки до 900 тыс. товарных позиций в сутки.

По оценке участников рынка, арендная модель позволяет девелоперам быстрее запускать складские объекты и снижает риски поиска конечного пользователя. Для региона такие проекты означают создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и развитие логистической инфраструктуры.

Группа компаний «Ромекс» работает на рынке 28 лет. За это время холдинг реализовал 58 проектов общей площадью 2,4 млн кв. м в десяти регионах России, включая крупные складские и индустриальные объекты на юге страны.

Рост интереса к складской недвижимости в Дагестане связан с развитием электронной торговли и увеличением объемов грузовых перевозок на Северном Кавказе. Новый комплекс площадью 175 тыс. кв. м должен стать частью расширения региональной логистической сети.

Вячеслав Рыжков