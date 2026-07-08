На Ставрополье закрыли заправку из-за грубых нарушений безопасности

Автогазозаправочная станция в Железноводске приостановила деятельность на два месяца по решению суда — проверка выявила систематические нарушения норм промышленной безопасности, создавшие реальную угрозу для жителей, сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Ставропольскому краю Фото: сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Ставропольскому краю

Владелец газозаправочной станции в Железноводске оказался в центре судебного разбирательства после того, как надзорные органы зафиксировали на объекте грубые отступления от требований промышленной безопасности. Выявленные в ходе инспекции нарушения эксплуатации опасного производственного объекта могли повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья горожан, что стало основанием для вынесения судебного запрета на работу предприятия сроком на 60 дней.

На место выехали судебные приставы, которые опечатали здание станции и топливораздаточное оборудование. Тем не менее вскоре выяснилось, что АГЗС возобновила отпуск топлива, проигнорировав вступивший в силу запрет. Индивидуальный предприниматель поплатился за это дважды: ему выставили исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей, а также возбудили дело об административном правонарушении по статье 17.15 КоАП РФ — за неисполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе.

Дополнительные финансовые потери вынудили бизнесмена пересмотреть своё отношение к сложившейся ситуации. В настоящее время он сосредоточился на устранении замечаний, предъявленных к работе заправочного комплекса.

Служба судебных приставов намерена осуществлять контроль над соблюдением судебного предписания на протяжении всего установленного двухмесячного срока.

Станислав Маслаков