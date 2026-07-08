В Нижнекамске не выявили превышений вредных веществ в воздухе

В Нижнекамске не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По словам главы района, мониторинг ведется силами лабораторий Минэкологии Татарстана, Роспотребнадзора и «Нижнекамскнефтехима», а также автоматизированными постами в жилой зоне города, районе села Прости и поселка Строителей.

Замеры на улице Вахитова и пересечении улиц Строителей и Вокзальной подтвердили соответствие качества воздуха нормативам — запаха гари и взвешенных веществ не выявлено, гамма-фон в норме, отметил господин Беляев.

Сегодня в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион Татарстана были повреждены отдельные предприятия Нижнекамска. Есть пострадавшие с травмами легкой степени.

Анар Зейналов