С начала года Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу займов на 1 млрд рублей

Фонд микрофинансирования Краснодарского края в первом полугодии 2026 года предоставил предпринимателям региона льготные займы на сумму более 1 млрд руб. За этот период фонд выдал 315 кредитов в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее востребованным инструментом поддержки остаются льготные финансовые программы, которые бизнес использует для модернизации производств, покупки оборудования, расширения деятельности и создания новых рабочих мест. По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, наибольший спрос на финансирование демонстрируют предприятия агропромышленного комплекса, промышленности и транспортной отрасли.

Крупнейшим получателем средств стал аграрный сектор. Предприятия сельского хозяйства получили 133 займа на сумму более 410 млн руб., что составляет около 40% общего объема выданного финансирования. Производственные компании заняли второе место: им предоставили 60 займов на сумму свыше 200 млн руб., или 20% от общего объема поддержки.

Третью позицию заняла сфера грузоперевозок. Представители отрасли получили 29 займов на общую сумму 97,8 млн руб., что составляет около 10% от объема выданных средств.

Оставшаяся часть финансирования была направлена предприятиям гостиничного бизнеса, общественного питания, строительства и других отраслей экономики края. Основными получателями поддержки стали индивидуальные предприниматели: за шесть месяцев им предоставили 255 займов, еще 60 получили юридические лица.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края предлагает предпринимателям и самозанятым более 20 программ льготного финансирования. По приоритетным направлениям ставки по займам составляют от 0,1 до 6,5% годовых.

Вячеслав Рыжков