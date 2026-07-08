Избирком заверил списки «Новых людей» на выборах в петербургский ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 июля заверила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания от «Новых людей». Комиссия заверила списки представителей партии и по общегородскому списку, и по одномандатным округам. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа на заседании заявил, что партия предоставила документы в полном объеме и оснований для отказа в заверении комиссия не обнаружила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия предоставила документы в полном объеме

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Партия предоставила документы в полном объеме

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

На сентябрьские выборы в Заксобрание «Новые люди» выдвинули кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Лидерами общегородской части списка стали действующие депутаты ЗакСа Дмитрий Панов и Ольга Герасина. Их коллега, лидер фракции Дмитрий Павлов баллотируется по 24-му округу, расположенному в Пушкинском районе Петербурга. Партия передала списки кандидатов в Горизбирком 6 июля. Вопрос о регистрации списков кандидатов должны рассмотреть в течение десяти дней с момента получения документов.

«Новые люди» стала второй партией, чьих кандидатов заверил городской избирком в этом электоральном сезоне. Раньше всех документы сдали представители экологической партии «Зеленые», которые уже прошли процедуру сбора подписей и добились регистрации кандидатов.

Выборы в Заксобрание пройдут с 18 по 20 сентября. Одновременно в Петербурге состоятся выборы депутатов Государственной думы и совета муниципального образования «Автово». Еще в МО запланированы дополнительные выборы: МО «Новоизмайловское», МО «Оккервиль» и МО «Красненькая речка».

Подробнее о кандидатах в петербургский ЗакС — в материале «Партии сделали ставки».

Константин Леньков