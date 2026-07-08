Донское «РосАгро» повторно банкротят с долгами в 142 млн рублей

Агрокомпания из ООО «РосАгро» из Белокалитвинского района снова оказалась под процедурой наблюдения в рамках дела о несостоятельности. В реестр требований должника включены требования 18 кредиторов на 142,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление о признании ООО «РосАгро» несостоятельным поступило от поставщика удобрений — индивидуального предпринимателя Виктора Смурыгина. Задолженность перед ним превысила 3,1 млн руб.

Учитывая это и общий объем обязательств должника в 24,7 млн руб., Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск заявителя. В отношении должника в ноябре 2025 года была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Сергей Лебедь.

В реестр требований включены требования 18 компаний и частных лиц на 142,4 млн руб.

Последним о своих требованиях к должнику заявило ООО «Агриппа Трейд» на 28,9 млн руб. Уведомление от компании временный управляющий получил 6 июля 2026 года.

Подробнее об этом — в материале «Долги на вырост».

Наталья Белоштейн