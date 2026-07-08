Военный самолет загорелся на испытаниях под Астраханью

В Астраханской области во время военных испытаний загорелся самолет. Пострадавших нет, сообщил глава Ахтубинска Александр Сиваков в своем Telegram-канале.

В Ахтубинском районе во время летных испытаний у самолета произошел помпаж двигателя, после чего воздушное судно загорелось. Пилот не пострадал. На данный момент пожар ликвидирован наземными службами.

Ахтубинский аэродром — ключевая военная площадка в Астраханской области, находящаяся на северо-восточной окраине города Ахтубинска. Известен также под названиями Владимировка и Жасмин. Объект принадлежит 929-му Государственному летно-испытательному центру имени В. П. Чкалова. Здесь выполняются испытания и учебно-тренировочные вылеты военных самолетов.

Марина Окорокова