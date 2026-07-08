В двух районах Ростова-на-Дону ограничили водоснабжение из-за порывов

В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводных сетях. Из-за аварий ограничено водоснабжение в двух районах. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

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В Железнодорожном районе работы ведутся на улице Токарной. Подача воды ограничена в границах улиц Баррикадная — Профсоюзная — Защитный — Русская.

В Ворошиловском районе зафиксировали два порыва. На улице Башкирской, 141, водоснабжение нарушено в границах улиц Забайкальский — Нариманова — Оренбургский — Башкирская. На проспекте Ленина, 211 — в границах улиц Выездная — Сельскохозяйственный — Врубовая — Страна Советов — Нансена.

Восстановить водоснабжение планируется к 18:00.

Константин Соловьев