На Дону с экс-руководителей застройщика планируют взыскать 385 млн рублей

УФНС России по Ростовской области подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскания убытков с контролирующих лиц застройщика ООО СК «Топаз» (Ростов-на-Дону) на 385,8 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе привлекаемых лиц значатся бывшие руководители компании Александр Петренко и Максим Петренко с них УФНС планирует взыскать по 125,7 млн руб. субсидиарной ответственности. От Александра Скунцева, Александра Гришко и ООО СК «Южпутьстрой» управление требует возмещения убытков на 134,4 млн руб.

В отношении ООО СК «Топаз» 10 июня 2026 года принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Топаз» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 22 июня 2015 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Максим Петренко. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности, в 2023 году выручка компании снизилась на 98% — до 5,7 млн руб. При этом застройщик понес убытки на 17,6 млн руб.

Наталья Белоштейн