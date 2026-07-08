Кассация оставила в силе приговор хозяину барана, который убил женщину в Крыму

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор жителю Крыма, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности после нападения принадлежащего ему домашнего животного на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Инцидент произошел весной 2025 года. Как установил суд, баран, содержавшийся на территории частного участка, прорвался через ограждение и вышел за его пределы, после чего атаковал прохожую. Женщина получила травмы и позднее скончалась в медицинском учреждении.

Суд первой инстанции признал владельца животного виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, с него взыскали 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны.

При рассмотрении апелляции приговор был оставлен без изменений. Суд указал, что владелец животного знал о его агрессивном поведении и неоднократных случаях выхода за пределы участка, однако не предпринял достаточных мер для усиления ограждения.

Сторона защиты обжаловала судебные решения, настаивая на случайном характере произошедшего. Однако кассационная инстанция не нашла оснований для отмены приговора и указала, что собственник обязан контролировать принадлежащее ему имущество и исключать возможность причинения вреда другим лицам. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Вячеслав Рыжков