Волгоградский суд взыскал с «Приволжтрансстроя» 10,9 млн руб. за ущерб почве

ООО «Приволжтрансстрой» обязали выплатить 10,9 млн руб. ущерба за загрязнение почвы на границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда. Нижне-Волжское управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о возмещении вреда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде компанию обязали возместить 10,9 млн за загрязнение земли

Фото: Росприроднадзор В Волгограде компанию обязали возместить 10,9 млн за загрязнение земли

Фото: Росприроднадзор

Площадь загрязнения почвы составила 1823 кв. м. Экспертиза, проведенная региональным ЦЛАТИ, показала превышение по нефтепродуктам и нитрат-ионам. «Приволжтрансстрою» выписали штраф в размере 500 тыс. руб. по ч. 3 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6, ст. 8.5 КоАП РФ и направили требование о добровольной оплате вреда. Компания не отреагировала.

Позже Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Волгоградской области, а затем в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Инстанции поддержали требования ведомства. Исполнение решения находится на контроле Росприроднадзора.

Марина Окорокова