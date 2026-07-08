Ярославское УФАС включило чеченского подрядчика в РНП

Ярославское межрегиональное управление ФАС России включило ООО «Марьям» из Грозного в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв проектирования системы водоотведения в Пречистом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В управление обратилась администрация Первомайского округа. В ходе рассмотрения обращения антимонопольный орган выяснил, что компания в рамках исполнения контракта стоимостью 2,7 млн руб. не направила администрации приказ о назначении ответственных лиц, не согласовала принципиальную схему водоотведения и не представила на утверждение техническое задание на инженерные изыскания. После претензий подрядчик заключил договор субподряда, но дальнейших действий по исполнению контракта не предпринял.

«Представители ООО "Марьям" не смогли привести доказательств того, что надлежащее исполнение контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В данном случае бездействие подрядчика не позволило заказчику реализовать цели закупки и ущемило публичные интересы»,— указали в УФАС.

В итоге организацию, ее директора и учредителей включили в РНП на два года.

Алла Чижова