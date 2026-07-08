Донской семейный бизнес превратил заброшенный детский лагерь в современный оздоровительный центр

Более 15 лет назад супруги Светлана Яцук и Игорь Демин начали восстановление бывшего детского лагеря на побережье Азовского моря. За это время на его месте был создан детский оздоровительный центр с медицинским направлением, который ежегодно принимает около 5 тыс. детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супруги Светлана Яцук и Игорь Демин

Фото: из архива детского лагеря Супруги Светлана Яцук и Игорь Демин

Фото: из архива детского лагеря

По словам Светланы Яцук, в конце 2009 года супруги приобрели практически разрушенную территорию бывшего лагеря, где отсутствовали инженерные коммуникации и необходимая инфраструктура.

«Помню этот день так, будто это было вчера. Мы с мужем пришли на руины: ни канализации, ни света, кругом царила полная разруха. Но мы понимали: чтобы что-то построить, нужно выстроить гармоничное взаимодействие со всеми — властью, благотворительными фондами, обществом. Главное, у нас была поддержка надежного финансового партнера и безграничная вера друг в друга», — сказала Светлана Яцук.

Как отмечает предприниматель, развитие проекта происходило постепенно. Сначала лагерь принимал небольшие группы детей, затем было принято решение создать медицинское направление, после чего на базе лагеря появился центр реабилитации.

«Для нас семейный бизнес — это прежде всего общая ответственность и общая мечта. Мы вместе принимали самые сложные решения, вместе переживали непростые периоды и вместе радовались каждому новому этапу развития», — отметила Светлана Яцук.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, семейное предпринимательство остается одним из устойчивых форматов ведения бизнеса, особенно если проекты ориентированы на долгосрочное развитие.

«История этой семьи показывает, что сочетание предпринимательской инициативы и последовательной работы позволяет реализовывать проекты, востребованные обществом. Именно такие инициативы становятся важной частью развития регионов», — сказал Константин Бугрим