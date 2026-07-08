Свердловская полиция предупредила об участившихся случаях мошенничества с детьми

В Свердловской области участились случаи мошенничества в отношении детей, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Неизвестные психологически давят на детей и заставляют выполнять их инструкции, из-за чего несовершеннолетние похищают деньги и ценности у родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, в Екатеринбурге мошенники позвонили 13-летней девочке, представившись службой доставки. Они попросили сказать код из SMS якобы для получения посылки. После выполнения действия с ней связался якобы сотрудник ФСБ и сказал, что неизвестные получили доступ к ее госуслугам и банковским счетам отца. Для решения проблемы он предложил связаться по видеосвязи.

«Угодив в сети мошенников, подросток целую неделю после первого звонка подвергался "обработке" под строгим запретом никому об этом не сообщать, иначе будет беда для всей семьи. Она сделала фото всех комнат дома и отправила их "добрым дядям", а когда те поняли, что есть чем поживиться, увидев сейф, попросили ключи от жилища. В день, когда вся семья отправилась на велопрогулку, девочка передала злоумышленникам ключи, те беспрепятственно проникли в дом, болгаркой вскрыли металлический ящик и вынесли из него крупную сумму в валюте, а также серьги и кольца супруги»,— рассказал полковник Горелых.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ирина Пичурина