Власти выделят на поддержку пострадавших при ЧС в Белореченском районе 5 млн рублей

Власти Краснодарского края направят 5,46 млн руб. из резервного фонда администрации региона на оказание финансовой помощи жителям Белореченского района, утратившим жилье в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей в декабре 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства будут предоставлены гражданам для приобретения нового жилья. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края поручено обеспечить целевое и эффективное использование выделенного финансирования.

Чрезвычайная ситуация произошла 31 декабря 2025 года. Из-за обильного снегопада в Белореченском районе обрушилась кровля двух многоквартирных домов. В результате происшествия погибла женщина, еще один человек получил травмы.

После инцидента в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к масштабным нарушениям работы коммунальной инфраструктуры: без электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и отопления временно оставались более 84 тыс. жителей района.

Вячеслав Рыжков