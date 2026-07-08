Под суд на Урале отправили участницу группы по делу о 400 случаях мошенничества

В Екатеринбурге будут судить 39-летнюю участницу организованной группы по уголовному делу о совершении свыше 400 эпизодов мошенничества в сфере аренды недвижимости, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области Александр Сапегин. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что организатор группы вовлек обвиняемую в группу для работы менеджером. Согласно схеме, группа под видом сотрудников агентства недвижимости размещала в интернете объявления о якобы сдаче в аренду комфортабельного жилья по заниженной цене, но не собиралась его сдавать. Фото они брали из открытых источников. Когда заинтересовавшиеся хотели осмотреть жилье, обвиняемые предлагали заплатить агентству комиссию за найм и после этого дать контакты собственника. Когда они переводили деньги, их связывали с «владельцем» — другим членом группы, но на встречу для показа жилья он не являлся.

Чтобы недовольные не обращались в полицию, организатор группы создал «отдел контроля качества», по телефону которого они могли требовать возврата денег. Однако на звонки по этому номеру также отвечали члены организованной группы, которые направляли звонившим ссылки на другие объекты недвижимости. Деньги за «комиссию» потерпевшим не возвращались.

В ходе расследования были проведены мероприятия по установлению обстоятельств преступления. Уголовное дело в отношении иных участников преступной группы ранее также направлено для рассмотрения в суд.

Согласно информации следствия, группу создал 39-летний житель Екатеринбурга и в 2016-2019 годах вовлек в ее деятельность 22 человек — в основном женщин. Их жертвами стали 412 жителей из 85 регионов РФ, в том числе 10 несовершеннолетних.

Ирина Пичурина