На Северном Кавказе заменили 380 км коммунальных сетей

С 2022 года в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках государственных программ обновления коммунальной инфраструктуры заменено свыше 380 км инженерных сетей и реконструировано 13 производственных объектов — работы охватили большинство регионов округа, сообщили в МинЖКХ Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МинЖКХ Ставропольского края Фото: МинЖКХ Ставропольского края

Масштабное переустройство жилищно-коммунального хозяйства развернулось в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. За три года — с 2022-го по настоящее время — в регионе проложено и восстановлено более 380 км коммунальных магистралей, а 13 объектов производственной инфраструктуры прошли капитальное переоснащение. Финансовую основу работ составляют льготные займы из средств Фонда национального благосостояния и прямые вливания из федеральной казны. Оператором обеих программ назначен Фонд развития территорий.

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин уточнил распределение объемов между регионами: «В СКФО наибольшая протяженность сетей по обеим программам модернизирована в Ставропольском крае — 196 км, в Республике Северная Осетия — Алания — 156,9 км, в Чеченской Республике — 22,5 км».

На территории Карачаево-Черкесии специалисты провели переоснащение блочно-модульной котельной и привели в порядок тепловые магистрали суммарной длиной 0,9 км. В Грозном работы затронули насосную станцию первичных отстойников и илонакопители, а кроме того, были возведены два новых котельных комплекса. Республика Дагестан пополнила коммунальный фонд восемью блочно-модульными котельными.

Наиболее значительные преобразования в сфере водоснабжения зафиксированы в Ставропольском крае. Начиная с 2023 года здесь выполнен капитальный ремонт 14 объектов водной инфраструктуры — в Красногвардейском, Апанасенковском, Минераловодском, Кочубеевском, Новоселицком и ряде других округов. Совокупные затраты на проведение работ превысили 2,1 млрд рублей, из которых 1,49 млрд поступило из Фонда национального благосостояния. Итогом реализации мероприятий стало подключение к надежному централизованному водоснабжению свыше 267 тыс. жителей региона.

Отдельного внимания заслуживает Новоалександровск: очистные сооружения водоснабжения города прошли реконструкцию с привлечением федерального финансирования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее в том же округе по этому нацпроекту был введен в эксплуатацию межпоселковый водовод Восточный протяженностью 36 км.

Станислав Маслаков