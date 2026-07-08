На Дону с обанкротившегося производителя грибов кредиторы требуют 211 млн рублей

Конкурсный управляющий Александр Леонтьев уведомил о включении в реестр требований кредиторов обанкротившегося производителя грибов ООО «Новая Земля» (Ростов-на-Дону) требований ПАО «Сбербанк» на 189,8 млн руб. На данный момент общая сумма требований к банкроту превысила 211 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным портала на 8 июля 2026 года в реестр требований к ООО «Новая Земля» включены долги перед АО «Российский сельскохозяйственный банк» (16 млн руб.), УФНС России по Ростовской области (369,2 тыс. руб.), ООО МК «Хурма» (3,9 млн руб.), ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» (1,2 млн руб.), АО «Донэнерго» (13,1 тыс. руб.) и ПАО «Сбербанк» (189,8 млн руб.).

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Новая Земля» признано банкротом 22 января 2026 года по заявлению ПАО «Сбербанк». В отношении должника открыто конкурсное производство.

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая Земля» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 10 апреля 2018 года. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Учредитель — Сергей Евтухов. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2024 году производитель грибов показал рост выручки на 67% — до 742,2 млн руб., а чистой прибыли на 69% — до 186,7 млн руб. Финансовая отчетность за 2025 год отсутствует.

Наталья Белоштейн