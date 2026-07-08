Минсельхозпрод предупредил о рисках для урожая винограда на Дону

Летняя засуха может негативно сказаться на урожае винограда в Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Винотеррия» Фото: винодельня «Винотеррия»

Несмотря на дожди в мае и июне, которые поддержали развитие лозы на ранних этапах, дальнейшее отсутствие осадков способно замедлить рост растений и уменьшить массу ягод. В ведомстве уточнили, что итоговое влияние погоды будет зависеть от ситуации в июне–августе и применяемых агротехнологий. В целом гидрометеорологическая обстановка в регионе оценивается как более благоприятная, чем годом ранее: запасы влаги в почве на большей части территории достаточные.

Вместе с тем риски снижения урожайности сохраняются в северных районах области. Там, несмотря на осадки в мае и начале июня, зафиксирован дефицит влаги в метровом слое почвы. Это повышает вероятность почвенной засухи и требует усиленного контроля за состоянием виноградников, а также посевов зерновых и масличных культур.

Мария Хоперская