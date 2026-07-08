СК в Удмуртии завел дело после наезда электросамокатчика на пенсионерку
В Ижевске возбудили уголовное дело после наезда подростка на электросамокате на 80-летнюю пенсионерку. Проводится проверка по признакам нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК). Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
ДТП произошло 6 июля. 15-летний водитель кикшерингового самоката наехал на пенсионерку, двигаясь по тротуару. В результате столкновения она получила травмы.