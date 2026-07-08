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СК в Удмуртии завел дело после наезда электросамокатчика на пенсионерку

В Ижевске возбудили уголовное дело после наезда подростка на электросамокате на 80-летнюю пенсионерку. Проводится проверка по признакам нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК). Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ДТП произошло 6 июля. 15-летний водитель кикшерингового самоката наехал на пенсионерку, двигаясь по тротуару. В результате столкновения она получила травмы.