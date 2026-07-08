СК в Удмуртии завел дело после наезда электросамокатчика на пенсионерку

В Ижевске возбудили уголовное дело после наезда подростка на электросамокате на 80-летнюю пенсионерку. Проводится проверка по признакам нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК). Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ДТП произошло 6 июля. 15-летний водитель кикшерингового самоката наехал на пенсионерку, двигаясь по тротуару. В результате столкновения она получила травмы.