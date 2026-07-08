В Новороссийске потушили пожар в четырехэтажном здании на улице Куникова

В Новороссийске в ночь на 8 июля произошел пожар в четырехэтажном здании на улице Куникова. Площадь возгорания составила 300 кв. м, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило ночью. Первые подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место в 02:50. В 04:20 возгорание удалось локализовать, а в 07:03 ликвидировать открытое горение.

В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. После ликвидации открытого горения специалисты продолжили работу на месте происшествия.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анна Гречко