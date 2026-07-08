В Крыму двух россиян задержали за сбор и передачу Украине данных о ПВО и военных

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые по собственной инициативе установили контакт с представителями украинских спецслужб и по их заданиям передавали информацию о дислокации подразделений Минобороны РФ в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, они, как утверждают в ведомстве, собирали данные о российских военнослужащих, местах размещения средств противовоздушной обороны на территории Крыма, а также фиксировали последствия ударов по российской территории.

В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ сообщили, что фигуранты заключены под стражу и дают признательные показания. В ведомстве также заявили, что лица, оказывающие содействие иностранным спецслужбам, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Вячеслав Рыжков