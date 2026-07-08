Краснодарский вуз вошел в топ университетов РФ с высокими зарплатами выпускников-юристов

Краснодарский вуз вошел в рейтинг российских университетов с наиболее высокими зарплатами выпускников, работающих в юридической сфере. Согласно исследованию SuperJob, Кубанский государственный университет занял 16-е место, опустившись за год на одну позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным рейтинга, медианный уровень заработной платы выпускников юридических специальностей КубГУ, окончивших вуз в 2020–2025 годах, составляет 105 тыс. руб. в месяц. За год этот показатель увеличился на 13 тыс. руб. При этом 68% выпускников университета после окончания обучения продолжают работать в Краснодаре.

Лидером рейтинга вновь стал Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), где медианная зарплата молодых юристов достигла 230 тыс. руб. в месяц. Второе место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с показателем 200 тыс. руб., а третью строчку разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — по 180 тыс. руб.

В рейтинг вошли государственные университеты, выпускники которых востребованы в сфере корпоративного права, юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры, международного права, а также налогового и таможенного регулирования.

Исследование основано на базе резюме SuperJob, включающей более 50 млн анкет, а также данных из открытых источников. Аналитики учитывали резюме выпускников профильных факультетов 2020–2025 годов, размещенные в течение последнего года. В выборку включались специалисты с опытом работы по специальности не менее одного года; для каждого вуза анализировалось не менее 70 резюме.

Вячеслав Рыжков