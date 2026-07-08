Кубань лидирует по бронированиям на бархатный сезон 2026 года

Краснодарский край стал наиболее востребованным направлением для отдыха в бархатный сезон 2026 года. На регион приходится 22% всех бронирований туристического жилья на сентябрь—октябрь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По информации аналитиков, интерес туристов к Краснодарскому краю последовательно рос на протяжении летнего сезона. Если в июне регион занимал третье место с долей 11% всех бронирований, то в июле и августе поднялся на вторую строчку с показателем 13%, а к осени стал лидером рейтинга.

Второе место по числу бронирований занимает Санкт-Петербург с долей 14%, третье — Москва (9%). В первую пятерку также вошли Ставропольский край (5%) и Приморский край (4%). По 3% осенних бронирований приходится на Калининградскую и Московскую области, Татарстан, Дагестан и Республику Алтай.

В целом спрос на туристическое размещение в России на сентябрь—октябрь увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость проживания составила 6,4 тыс. руб. за ночь, что на 7% ниже уровня 2025 года. Средняя продолжительность поездок выросла до четырех ночей, тогда как летом туристы в среднем бронировали жилье на два-три дня.

Ранее сервис «Суточно.ру» сообщал, что Ейск стал самым популярным морским направлением России по числу бронирований частных домов в летний сезон, опередив Геленджик, Голубицкую, Должанскую, Анапу, Кабардинку, Сочи, а также крымские Судак и Евпаторию.

Вячеслав Рыжков