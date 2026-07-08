На строительство школы села Большая Уча в Удмуртии выделят еще 10 млн рублей

Власти Удмуртии планируют выделить дополнительные 10 млн руб. на строительство школы в селе Большая Уча. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании с руководителями муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Большеучинской школе в Можгинском районе готовность составляет 70%: сейчас специалисты занимаются отделкой кабинетов, столовой, монтируют двери и подвесные потолки. Кроме того, на этом объекте потребовались дополнительные инженерные решения»,— говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Строительные работы в школе выполняет АО «Можгинское строительное объединение». Планируется сдать объект до 1 сентября.