Суд рассмотрит дело о причинении вреда полицейскому на вокзале «Ростов-Главный»

Ростовская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы города. Ей предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2026 года обвиняемая в состоянии опьянения на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» нанесла ему удар ногой в область бедра и нецензурно оскорбила сотрудника полиции. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев