В Новороссийске обследуют плотину Неберджаевского водохранилища перед реконструкцией

В Новороссийске готовятся провести многофакторное обследование плотины Неберджаевского водохранилища в рамках подготовки к ее реконструкции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, сейчас завершается проверка технической документации. После получения необходимых заключений власти приступят к выбору подрядчика для обследования плотины, которое предусматривает оценку сооружения с увеличением высоты водосброса. Параллельно оформляется земельный участок под дорогой, необходимой для дальнейшей эксплуатации гидротехнического объекта.

О планах реконструкции Неберджаевского водохранилища стало известно в 2024 году. Тогда в МУП «Водоканал» заявили, что после модернизации проектный объем водохранилища увеличится с 8 млн до 9,5 млн куб. м, что позволит дополнительно подавать в систему водоснабжения Новороссийска около 10 тыс. куб. м воды в сутки. Сейчас водохранилище обеспечивает около 22% потребности города в питьевой воде.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске определили сроки ремонта ключевых объектов водоснабжения после рабочего объезда мэра Андрея Кравченко. Одним из приоритетных направлений станет капитальный ремонт надземного водопровода на улице Магистральной протяженностью 360 метров. На участке за последнее время устранили 13 аварийных повреждений, при этом из-за износа труб давление в системе пришлось снизить.

Анна Гречко