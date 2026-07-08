УдГУ занял 18 место среди вузов России по зарплатам юристов-выпускников

Удмуртский государственный университет занял 18 место в рейтинге вузов России с самыми высокими зарплатами юристов. Исследование проведено среди выпускников 2020-2025 годов, сообщает SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Средняя заработная плата специалистов юридического профиля из УдГУ выросла на 12 тыс. руб. и достигла 97 тыс. руб. в месяц. 63% выпускников остаются работать в Ижевске.

Лидером рейтинга стал МГИМО, где медианная зарплата молодых специалистов области составляет 230 тыс. руб. в месяц. На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200 тыс. руб.), на третьем — СПбГУ и НИУ ВШЭ (по 180 тыс. руб.).

Напомним, УдГУ также занял 17-е место в рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов. ИжГТУ расположился на 11-й строчке рейтинга лучших вузов России по уровню зарплат IT-специалистов, окончивших вуз в 2020-2025 годах.

Карина Пырина