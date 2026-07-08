Более 10 авиарейсов задерживаются в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурга задержали 11 рейсов, следует из расписания на онлайн-табло. Ранее в Свердловской области ввели режим беспилотной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перенесены отправления самолетов в Махачкалу (Nordwind), Ижевск («Азимут»), Уфу и Самару (Utair), Москву («Аэрофлот»), Сургут и Батуми (Red Wings), Санкт-Петербург («Россия»). Также на другое время назначили вылет рейсов «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи.

О введении режима опасности атаки БПЛА утром объявил губернатор Денис Паслер. При этом в Кольцово ограничения на отправление и прием воздушных судов не вводились.

Ирина Пичурина