В Татарстане при атаке БПЛА пострадали два человека

В результате атаки беспилотника на частный жилой дом в Тукаевском районе Татарстана пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Прибывшая на место бригада медиков оказала пострадавшим первую помощь, угрозы для жизни нет. По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова глава района держит на личном контроле устранение последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Закамский регион повреждения получили отдельные предприятия в Нижнекамске, есть пострадавшие с травмами легкой степени.

Анар Зейналов