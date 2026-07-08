Минобороны: 415 БПЛА уничтожены за ночь над регионами РФ, включая Кубань и Крым

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск 7 июля по 8:00 мск 8 июля пресекли массированную атаку киевского режима, перехватив и уничтожив 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в военном ведомстве, беспилотники сбили в 18 субъектах Российской Федерации, включая Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей»,— говорится в сводке Минобороны.

В результате атаки в Таганрогском заливе повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Пострадали два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Два человека пострадали при ударе БПЛА в Татарстане.

Наталья Решетняк