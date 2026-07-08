В Нижнекамске в результате атаки БПЛА пострадали предприятия

В результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По словам господина Беляев, тяжелых последствий удалось избежать, есть пострадавшие с травмами легкой степени — им оказана необходимая медицинская помощь. На местах работают экстренные и специальные службы, последствия оперативно устраняются.

Ранее сообщалось, что над Татарстаном в ночь на 8 июля сбили украинский беспилотник. Утром в республике действовал режим беспилотной опасности, угроза атаки БПЛА объявлялась для Чистополя, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. Также вводились ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

Анар Зейналов