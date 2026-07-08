Верховный суд запретил бизнесмену застраивать сельхозугодья под Новороссийском

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих инстанций, которые обязывали власти Краснодарского края исключить 211 земельных участков под Новороссийском из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, и отказал бизнесмену в праве использовать эти земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщается в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор развернулся вокруг участков в станице Натухаевской города Новороссийска, которые индивидуальный предприниматель Константин Мавриди приобрел в 2014 году как земли сельхозназначения. В 2018 году решением местных властей эти территории были включены в границы населенного пункта, что позволило собственнику изменить вид разрешенного использования и начать процедуру раздела участка под ИЖС. Однако, согласно краевому распоряжению № 283-р, данные земли оставались в перечне особо ценных угодий, использование которых для несельскохозяйственных целей запрещено.

Предприниматель обратился в краевой департамент имущественных отношений с заявлением об исключении участков из этого списка, но получил отказ. Ведомство пояснило, что включение земель в границы города было признано необоснованным, и ведется работа по корректировке генплана. Не согласившись с этим, бизнесмен обратился в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края, а затем апелляция и кассация встали на сторону бизнесмена, признав бездействие департамента незаконным и обязав его подготовить проект распоряжения об исключении всех 211 участков из перечня.

Однако Верховный суд, куда с жалобой обратился департамент, посчитал выводы коллег ошибочными. ВС РФ указал, что суды не учли публичные интересы и особый статус этих земель. Ключевым обстоятельством стало то, что еще в процессе рассмотрения дела региональные власти привели градостроительную документацию в порядок. В соответствии с актуальным генпланом и правилами землепользования и застройки, большинство спорных участков (202 из 211) были возвращены в категорию сельхозугодий и выведены за границы населенных пунктов.

ВС подчеркнул, что исключение этих угодий из перечня привело бы к их выводу из сельхозоборота, сокращению пахотных земель и массовой застройке, что противоречит стратегии национальной безопасности и доктрине продовольственной безопасности РФ.

Наталья Решетняк