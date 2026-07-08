В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В своем Telegram-канале глава города Таганрог Светлана Камбулова отметила, что силами ПВО все цели над территорией города отработаны.

Она напомнила о том, что при обнаружении фрагментов БПЛА необходимо сохранять спокойствие и незамедлительно сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», минувшей ночью силы ПВО уничтожили около 70 БПЛА в 11 районах Ростовской области. Нападению подверглись следующие муниципалитеты: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.

В Таганрогском заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону. На одном из судов эвакуировали экипаж. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались.

Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.

Мария Хоперская