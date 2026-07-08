Над Татарстаном сбили вражеский беспилотник

Над территорией Татарстана в ночь на 8 июля сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России. Количество уничтоженных над республикой дронов не уточняется.

Всего с 20:00 7 июля до 08:00 8 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 415 беспилотников над территорией России.

Утром в Татарстане действовал режим беспилотной опасности, угроза атаки БПЛА объявлялась для Чистополя, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о массовой атаке беспилотников на Нижнекамский район. Также вводились ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска — сейчас они сняты.

Анар Зейналов