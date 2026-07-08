Жители дагестанского села Гулли требуют закрыть известковый завод

В Дагестане разгорается конфликт вокруг известкового завода, возведенного вблизи села Гулли Кайтагского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

7 июля местные жители решили направить официальное обращение главе региона и председателю правительства республики. По убеждению сельчан, предприятие по производству извести построено незаконно и наносит ощутимый ущерб их здоровью и экологии.

Несмотря на процесс судебного разбирательства, жители решили не дожидаться его итогов и самостоятельно обратиться к руководству Дагестана. Они просят власти взять ситуацию под контроль и добиться закрытия завода.

Мария Хоперская