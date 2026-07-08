Бизнес на Северном кладбище Ростова продают за 2,6 млн рублей

В Ростове-на-Дону за 2,6 млн руб. продают действующий бизнес по оказанию ритуальных услуг. Соответствующее объявление опубликовано на одном из популярных сервисов.

Ритуальное агентство располагается на территории Северного кладбища по улице Орбитальной, 12А. На продажу выставлены офис площадью 36 квадратных метров, земельный участок, оформленный в собственность, зарегистрированное ИП и оборудование, необходимое для продолжения работы.

По данным продавца, годовой оборот предприятия достигает 4 млн руб., клиентский поток остается стабильным, а вложения могут окупиться за три месяца.

Мария Хоперская