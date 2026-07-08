Апелляционный суд подтвердил штраф для АО «Ростовский порт» в 25 тысяч рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил штраф для АО «Ростовский порт». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В апреле 2026 года компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ за использование федерального имущества без надлежащих документов и назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Поводом для санкций послужили материалы проверки Волго-Донского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. Проверка установила, что порт эксплуатировал причальные сооружения без специальных документов, а после расторжения договора аренды не освободил территорию от своего имущества. Речь идёт о грузовых причалах Ростовского ковша, центрального грузового района и Александровского ковша в границах морского порта Ростова-на-Дону.

Оспаривая решение Арбитражного суда Ростовской области, АО «Ростовский порт» настаивало на том, что правоотношения касались оказания услуг по швартовке и стоянке судов между судовладельцами и ФГУП «Росморпорт», а не аренды. Апелляционная инстанция эти доводы отклонила и признала использование федерального имущества после расторжения договора аренды административным нарушением.

Мария Хоперская