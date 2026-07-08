Финансирование борьбы с диабетом в Ставропольском крае выросло до 1,4 млрд рублей

В Ставропольском крае в 2026 году финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом в регионе увеличилось на 14% по сравнению с 2025 годом и составило 1,4 млрд руб. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, на 1 января 2026 года число больных сахарным диабетом в крае достигло 92,4 тысячи человек. Общий прирост заболеваемости составил 5,7%, впервые выявленных случаев — 9,6%. В министерстве отметили устойчивую тенденцию к росту числа пациентов, особенно с диабетом второго типа.

Число больных диабетом второго типа в России за 2025 год выросло с 5,05 млн до 5,37 млн человек. На начало 2026 года в стране насчитывалось более 5,46 млн пациентов с этим диагнозом.

В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что рост числа заболевших обусловлен не только демографическими изменениями и старением населения, но и повышением качества диспансеризации и профилактических осмотров. Расширение охвата населения исследованиями уровня глюкозы крови натощак и другими диагностическими процедурами позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях.

Мария Хоперская