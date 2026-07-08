Водоемы Среднего Урала стали опаснее для купания после паводков

В Свердловской области после продолжительных дождей уровень воды в реках повысился, что создало угрозу для жизни купающихся. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за водными объектами, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель губернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова провела внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники обсудили последствия паводка для рек: отмечается изменение рельефа дна водоемов, усиление течения, которое приносит в воду мусор, коряги и другие опасные предметы.

За последнюю неделю на территории региона зафиксировано несколько случаев гибели детей и подростков на водоемах. Основными причинами стали купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие надзора со стороны взрослых. По итогам встречи профильным ведомствам и главам муниципальных образований поручено провести профилактическую работу с населением, включая беседы с родителями несовершеннолетних.

За полгода на территории Уральского федерального округа (УрФО) на водоемах погибли 102 человека, из них более половины пришлось на июнь. Уральский полпред Артем Жога потребовал усилить профилактику из-за большого числа утонувших. Сотрудники полиции усилили контроль за водоемами Свердловской области после серии трагических происшествий с детьми.

Ирина Пичурина