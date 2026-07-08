Более 200 человек приняли участие в Форуме женщин-предпринимателей в Екатеринбурге

На площадке законодательного собрания Свердловской области в Екатеринбурге состоялось пленарное заседание первого Форума женщин-предпринимателей. В нем приняли участие более 200 представителей различных регионов РФ, включая Москву, ДНР, Пермский край, Курганскую, Челябинскую и Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициатором проведения форума выступила председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Валерия Михайлова Инициатором проведения форума выступила председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Валерия Михайлова

Ключевыми спикерами пленарного заседания стали заместитель председателя Совета федерации Инна Святенко, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Дарья Лантратова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова, президент фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова.

Как сообщила Инна Святенко, женский бизнес в стране демонстрирует активную динамику роста. «В январе 2026 года в стране было зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей, а в прошлом году было 5,9 млн. Уже 41,7% всех субъектов малого и среднего предпринимательства — это женщины. Почти каждая вторая является индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Возрастная категория — это россиянки 35-44 года. Свердловская область входит в число регионов с наибольшим числом женщин-предпринимателей»,— рассказала она.

По словам Дарьи Лантратовой, женское предпринимательство охватило уже практически все отрасли — от финансовой консультации и торговли до самого масштабного производства.

«Женщины-предприниматели сегодня выступают важной движущей силой экономики. Вы развиваете не только социально значимые направления, но и цифровые отрасли, добавляя душевность и гибкость в строгие практические процессы и внедряя высокотехнологичные подходы. Как правило, женщины запускают собственное дело не просто ради прибыли, а чтобы сделать мир чуть-чуть лучше и реализовать собственное призвание»,— отметила Дарья Лантратова.

Программа первого форума была сфокусирована на выработке практических решений для развития малого и среднего бизнеса. Участницы форума обсудили, как выстроить баланс между семьей и ведением бизнеса, роль профессиональных сообществ и общественных объединений в поиске эффективных правовых и социальных инструментов для обеспечения уверенного роста компаний.

Форум женщин-предпринимателей был приурочен к XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая с 6 по 9 июля проходит в Екатеринбурге.

Валерия Михайлова