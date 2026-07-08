Аварийность на Ставрополье снизилась на 7%

За январь–июнь 2026 года аварийность в Ставропольском крае снизилась на 7%. Об этом «РБК Кавказ» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД Ставропольского края выявили более 15 тыс. нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств — на 50,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего за полугодие зафиксировано более 1,6 млн нарушений ПДД, что на 12,3% превышает показатель годичной давности. Наиболее распространенным нарушением стало превышение скорости.

За шесть месяцев произошло 1 тыс. ДТП, в которых погибли 119 человек (–11,9%) и получили ранения 1,4 тыс. человек (–6,1%). Число аварий с летальным исходом сократилось на 22,2% — 91 ДТП против 117 годом ранее.

Больше всего происшествий зарегистрировано в Ставрополе (234), Шпаковском (70), Пятигорске (62), Предгорном (67) и Минераловодском (67) округах. Наименьшее число аварий — в Туркменском (2), Степновском (6), Апанасенковском (8) и Ипатовском (9) округах.

Мария Хоперская