В Дагестане компенсации получили более 65 тысяч пострадавших от паводка

В Дагестане 65,4 тыс. человек, пострадавших от паводка, вызванного обильными осадками, получили компенсации. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Общая сумма выплат составила 2,3 млрд руб. За последние семь дней было перечислено 186 млн руб.

Сильные дожди 28 марта и 4–5 апреля спровоцировали масштабное наводнение в Дагестане. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Впоследствии в регионе был введён федеральный режим ЧС.

По последним данным, подтоплено 9 тыс. 825 жилых домов, ещё около 8 тыс. повреждено. Жертвами стихии стали шесть человек, более 6,2 тыс. — пострадали.

Мария Хоперская