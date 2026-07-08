Спецслужбы Пензенской области обезвреживают обломки БПЛА после ночной атаки

В Пензенской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата после ночной атаки дронов. Их обезвреживают спецслужбы. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

«Место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, прибыли службы экстренного реагирования. С БПЛА работают специалисты», — написал глава региона в соцсетях. При обнаружении обломков дрона нужно сразу звонить по телефону 112, напомнил господин Мельниченко.

Режим атаки БПЛА ввели в регионе 7 июля в 23:10. В 2:48 на территории Пензенской области закрыли небо, самолеты не принимали и не выпускали из аэропортов. В 8:24 утра 8 июля ограничения и режим беспилотной атаки были сняты.

Марина Окорокова