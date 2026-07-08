Один человек погиб в результате беспилотной атаки на Саратовскую область

В Саратовской области один человек погиб в результате ночной атаки украинских БПЛА. Дроны также повредили инфраструктуру, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При ночной атаке дронов на Саратов погиб человек

Фото: Сгенерировано ИИ При ночной атаке дронов на Саратов погиб человек

Фото: Сгенерировано ИИ

«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб», — прокомментировал атаку дронов губернатор. Господин Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана необходимая поддержка.

Сегодня ночью в 3:14 в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. «От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал глава региона в соцсетях. В Саратове и Энгельсе работали сирены воздушной тревоги.

Марина Окорокова